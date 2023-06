Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Grundschule und Kindergarten

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep): In der Nacht von Freitag auf Samstag 23./24.06.2023, ca. 19:30-07:45 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln von Zugangstüren in die Grundschule und den angrenzenden Kindergarten in der Bahnhofstraße ein. In den Gebäuden hebelten die Täter unverschlossene Türen auf, durchsuchten Lehrerzimmer, Büro- und Materiallagerräume und durchwühlten Schränke. Den Einbruch festgestellt hatte am Morgen ein Hausmeister. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob die Täter Beute gemacht haben, steht zur Zeit noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Bahnhofstraße oder angrenzenden Straßen gemacht haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell