POL-HH: 221013-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Brandstiftung in einer Schule

Tatzeit: 13.10.2022, ca. 01:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Steenwisch

Die Polizei Hamburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in Hamburg-Stellingen geben können. Der Staatsschutz sowie die Brandermittler des Landeskriminalamtes führen die Ermittlungen.

Ein Anwohner hatte Feuerwehr und Polizei telefonisch informiert, als dieser einen Knall gehört hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist durch einen unbekannten oder mehrere unbekannte Täter eine brennbare Flüssigkeit in ein auf Kipp stehendes Oberlicht eines Erdgeschossfensters der iranischen Schule in der Straße Steenwisch gegossen worden. Danach kam es zu einer Verpuffung und einer Brandentwicklung in einem Zimmer der Schule. Auch in angrenzenden Zimmern kam es zu Beschädigungen.

In dem Objekt sind neben den Schulräumen auch Wohnungen, in denen insgesamt 19 Personen wohnhaft gemeldet sind. Zum Zeitpunkt der Tat waren jedoch nicht alle Bewohner anwesend. Ein 62 Jahre alter Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur Beobachtung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040-4286 56789 beim Landeskriminalamt zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

