Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Apotheke Auto entwendet - Zeugen gesucht!

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 24.01.2023, schlugen Unbekannte gegen 3.30 Uhr die Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Stettiner Straße ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Dabei entwendeten sie aus der Kasse einen geringen Bargeldbetrag und den Schlüssel für das Botenauto, mit dem Medikamente ausgefahren werden. Mit dem Auto und der gemachten Beute flüchteten die Täter anschließend in Richtung Hemsbach. Ihre Flucht endete jedoch auf der K4229, kurz vor der Südspange, wo das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und sich im Straßengraben festfuhr. Die anschließende Fahndung nach den Flüchtigen mit einem Personensuchhund verlief allerdings erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter Tel.: 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell