Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Laptop aus der Hand gerissen und geflüchtet

Mannheim (ots)

Von hinten näherte sich am Donnerstagabend ein bislang Unbekannter an eine 22-Jährige auf dem Schwetzingen Platz an und griff unvermittelt nach deren Laptoptasche. Noch bevor die junge Frau reagieren konnte, rannte der Täter samt Beute im Wert von mehr als 2.000 Euro in Richtung Mühldorfer Straße davon. Auch eine eingeleitete Fahndung nach dem Dieb blieb ohne Erfolg. Dieser kann allerdings wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, 1.80m groß, trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze glänzende Jacke und blaue Jeans.

Zeugen, die gegen 19.30 Uhr die Tat beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-3310 zu melden.

