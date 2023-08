Ulm (ots) - Zwischen 0 Uhr und 9.40 Uhr brach ein Unbekannter in ein Restaurant in der Schnaitheimer Straße ein. Hierfür verbog er Metallstreben vor einem Seitenfenster und stieg ein. Im Restaurant fand der Täter eine geringe Menge an Bargeld. Das nahm er an sich. Anschließend flüchtete er unerkannt. Das ...

mehr