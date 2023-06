POL-PPWP: Mit Luftdruckwaffe auf Verkehrsschilder geschossen

Kaiserslautern (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Schmiedeturm in ein Kosmetikstudio einzubrechen. Die Inhaberin wurde erst darauf aufmerksam, als sie freitags ihr Geschäft öffnen wollte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es beim Hebelversuch blieb und der Täter offenbar nicht ins Gebäude gelangte. Zeugen, die in dem Bereich ...

mehr