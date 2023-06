Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Lieferwagen rund zwei Meter tief gestürzt

Eulenbis (Verbandsgemeinde Weilerbach) (ots)

Der Fahrer eines Lieferwagens ist am Dienstag mit seinem Fahrzeug rund zwei Meter tief gestürzt. Der 20-Jährige fuhr in der Lindenstraße in eine Grundstückseinfahrt, um dort ein Paket zuzustellen. Anschließend wollte er seine Fahrt fortsetzen. In der Annahme, dass der Weg über eine kleine Kuppe hinweg ein kurzes Gefälle habe und dann weiterführt, stürzte der 20-Jährige stattdessen mit seinem Wagen in die Tiefe. Der Fahrer hatte nicht erkannt, dass es sich um eine Stützmauer aus sogenannten Pflanzsteinen handelte. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Um den Lieferwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs aus. |erf

