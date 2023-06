Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Kosmetikstudio

Kaiserslautern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Schmiedeturm in ein Kosmetikstudio einzubrechen. Die Inhaberin wurde erst darauf aufmerksam, als sie freitags ihr Geschäft öffnen wollte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es beim Hebelversuch blieb und der Täter offenbar nicht ins Gebäude gelangte. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 in Verbindung zu setzen. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell