Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Flüchtiger Einbrecher

Am Dienstag erbeutete ein Unbekannter Bargeld nach einem Einbruch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zwischen 0 Uhr und 9.40 Uhr brach ein Unbekannter in ein Restaurant in der Schnaitheimer Straße ein. Hierfür verbog er Metallstreben vor einem Seitenfenster und stieg ein. Im Restaurant fand der Täter eine geringe Menge an Bargeld. Das nahm er an sich. Anschließend flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefonnummer 07321/322-432) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Vor Ort sicherten Spezialisten der Polizei zusätzlich Spuren.

