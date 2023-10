LPI-GTH: Drogenfunde bei Kontrollen

Geschwenda, Ilm-Kreis (ots) - Zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim am Kickelhähnchen ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und verwüsteten den gesamten Innenraum. Dabei verursachten sie Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, der Beuteschaden hingegen war mit unter 50 Euro verhältnismäßig gering. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die ...

