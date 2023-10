LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - In das Gebäude eines Vereinsheimes und zugleich der Außenstelle einer Kindertagesstätte in der Straße "Alte Lache" in Gräfenroda drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam ein. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 21.00 Uhr und heute Morgen, 06.00 Uhr verübt. Entwendet wurde unter anderem Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

