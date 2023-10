LPI-GTH: Diebstahl aus Rohbau- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein 86-Jähriger entfernte gestern Unkraut mit einem Gasbrenner. Den Brenner stellte er anschließend in einer Gartenhütte ab. In der weiteren Folge geriet die Gartenhütte in Brand und wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Weiterhin wurde eine Hausfassade beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

