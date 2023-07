Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr wurde in der Weinstraße ein Kraftrad kontrolliert. Dessen Fahrer gab zunächst an, dass es sich um ein Kleinkraftrad handele. Im Verlauf stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Gefährt um ein Motorrad handelt, für das die Führerscheinklasse A erforderlich ist. Der 67-jährige Kontrollierte ist nicht im Besitz irgendeiner Fahrerlaubnis. Weil an dem Motorrad statt eines amtlichen Kennzeichens ein Versicherungskennzeichen angebracht war, welches darüber hinaus längst abgelaufen war (Versicherungsjahr 2011), wird neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

