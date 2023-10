LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 18.25 Uhr führte ein 39-Jähriger Forstarbeiten in einem Waldgebiet durch. Hierbei geriet die Forstmaschine in Brand. Der 39 Jahre alte Mann konnte sich unverletzt von der Maschine entfernen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 650.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr