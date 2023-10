LPI-GTH: Anhaltesignal missachtet

Eisenach/Creuzburg (ots) - Am 01. Oktober 2023, gegen 14:30 erschien eine unbekannte weibliche Person, an der Wohnungstür, einer 84 Jahre alten Frau in der Ernst-Thälmann-Straße. Unter einer Legende erlangte sie Zutritt in die Wohnung und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Nachdem sich die Person aus der Wohnung entfernt hatte, stellte die Bewohnerin fest, dass sich eine weitere Person Zutritt zur Wohnung ...

mehr