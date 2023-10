Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung - Zeugensuche

Eisenach/Creuzburg (ots)

Am 01. Oktober 2023, gegen 14:30 erschien eine unbekannte weibliche Person, an der Wohnungstür, einer 84 Jahre alten Frau in der Ernst-Thälmann-Straße. Unter einer Legende erlangte sie Zutritt in die Wohnung und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Nachdem sich die Person aus der Wohnung entfernt hatte, stellte die Bewohnerin fest, dass sich eine weitere Person Zutritt zur Wohnung verschafft haben muss. Aus dem Wohnungsinneren fehlte der 84-Jährigen ein Geldbetrag in fünfstelliger Höhe und Schmuck. Wie gestern polizeilich bekannt wurde, verschaffte sich vermutlich die gleiche unbekannte Frau in Creuzburg, in der Bahnhofstraße, Zutritt zu der Wohnung einer 78-Jährigen. Mit gleicher Vorgehensweise wurden der Wohnungsinhaberin 300 Euro entwendet. Durch Zeugen konnte eine männliche Person in Begleitung der Frau gesehen werden. Beide Personen wurden bisher wie folgt beschrieben:

weibliche Person: ca. 165 bis 175 cm groß, stramme Figur, Alter zwischen 30 und 40 Jahre, dunkle Augen, dunkle Haare, Dutt am Oberkopf, rundes Gesicht, weißes Oberteil, schwarze enge Hose, über Knie, eventuell Leggings männliche Person: Glatze mit Haarkranz, dunkle Haare

Die weibliche Person gab sich als Italienerin aus. In der Konservation mit den Geschädigten sprach sie akzentfreies Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Bereich im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0257102/2023 (Eisenach), 0258001/2023 (Creuzburg)) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell