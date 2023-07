Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Praxis-Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In dem Zeitraum vom 21.07.2023, 12.30 Uhr bis zum 24.07.2023, 08.30 Uhr wurde in eine Praxis in der Denkmalstraße in Bitburg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Praxisräume nach Wertgegenständen. Es wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag aus einer Geldkassette entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell