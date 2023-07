POL-PDWIL: Brände im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg

Wittlich (ots) - In der Zeit vom 23.07.2023, 20:00 Uhr bis 24.07.2023, 08:00 Uhr, wurde in der Birkenstraße 3 in 54516 Wittlich, OT Neuerburg ein schwarzer Roller der Marke Ningho Harvest (RC) von einem privaten Stellplatz entwendet. An dem Roller ist noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2023 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können, ...

