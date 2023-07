POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 20.07.2023 auf den 21.07.2023 wurde in der Dauner Straße in Wittlich-Wengerohr ein Mofa entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 piwittlich@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr