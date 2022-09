Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchten Einbrüchen - Zwei Tatverdächtige ertappt und vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt /-Süd (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (25.09.2022) einen mutmaßlichen Einbrecher in der Daimlerstraße vorläufig festgenommen, einen weiteren nahmen die Beamten am Vormittag in der Altenbergstraße vorläufig fest. Der 33-jährige Tatverdächtige soll gegen 02.00 Uhr zunächst vergeblich versucht haben, den Rollladen am Schlafzimmerfenster nach oben zu schieben. Im Anschluss drückte er das Badezimmerfenster auf und versuchte so in die Erdgeschosswohnung an der Daimlerstraße zu gelangen. Die Bewohner wurden auf die Geräusche aufmerksam und verständigten die Polizei, die den zunächst flüchtenden 33-Jährigen, in einem Hinterhof hinter Mülltonnen versteckt, entdeckte. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Bei einem Einfamilienhaus an der Altenbergstraße soll ein 27-jähriger Mann gegen 10.45 Uhr, das in die Haustür eingelassene Fenster mit einem Stein eingeschlagen und anschließend versucht haben, die Türklinge durch das entstandene Loch nach unten zu drücken. Nachdem auch in diesem Fall ein Hausbewohner auf die Geräusche aufmerksam wurde, rannte der Mann davon. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung schließlich in einem Innenhof an der Immenhofer Straße fest. Auch er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

