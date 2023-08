Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Haftbefehl erlassen

Rastatt (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt worden, der gegen den Mann Haftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung erließ. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag unter griffbereiter Mitführung zweier Messer, Waren in einem Baumarkt in der Karlsruher Straße unter seiner Kleidung versteckt und ohne zu bezahlen den Markt verlassen zu haben. Der 46-Jährige wurde jedoch bei dem Diebstahl ertappt und von einem Beschäftigten angesprochen. Hierbei soll der Verdächtige versucht haben, den Mitarbeiter wegzuschieben und als dies nicht erfolgreich war, ihm einen Faustschlag zu versetzen. Der Angestellte soll hierbei am Kinn gestreift worden sein. Der anschließende Fluchtversuch konnte von dem Beschäftigten unterbunden werden. Hinzugerufene Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden erklärten dem 46-Jährigen schließlich die Festnahme. Der Wohnsitzlose wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die mitgeführten Messer wurden von dem Mann nicht eingesetzt; sie wurden dennoch sichergestellt.

/wo

