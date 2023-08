Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Achern - Achtung, falsche Kripo-Beamte am Telefon

Offenburg (ots)

Im Raum Offenburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Schockanruf durch falsche Polizeibeamte. Eine Bankangestellte wurde hierbei auf einen älteren Mann aufmerksam, welcher Geld von seinem Konto abheben wollte. Der über 90-Jährige berichtete der Frau, dass Kripo-Beamte bei ihm angerufen hätten und, um seine Vermögenswerte und sein Guthaben vor Kriminellen zu schützen, dieses in Ihren Besitz nehmen würden. Des Weiteren versicherten die Anrufer dem Herrn, dass einer der angeblichen Kripo-Beamten mögliche Wertsachen persönlich an der Wohnanschrift des Mannes abholen würde. Da dies der aufmerksamen Bankangestellten suspekt vorkam, verständigte diese daraufhin die Polizeibeamten. Der Schwindel fiel somit letzten Endes auf und dank der Mitarbeiterin des Geldinstituts konnte der Senior vor einem größeren Schaden bewahrt werden. Seit etwa zwei Stunden kommt es im Bereich Achern zu gleichgelagerten Schockanrufen. Bitte beachten Sie nachfolgende Warnhinweise der Polizei:

- Seien Sie skeptisch. Derartige Betrüger entwickeln immer wieder neue Maschen um an Ihr Geld zu gelangen. - Überlegen Sie sich, mit einem Mitarbeiter der Bank Ihres Vertrauens zu sprechen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Vermeiden Sie die Herausgabe von persönlichen Informationen. - Geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder Ähnliches an Unbekannte oder Dritte weiter. - Sprechen Sie mit Freunden oder Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Wenn Sie sich unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell