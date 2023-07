Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: L 600, schwerer Verkehrsunfall, PM Nr.3

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen kurz vor 17.00 Uhr ereignete sich auf der L 600 zwischen Gaiberg und Leimen ein Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Verkehrsteilnehmer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der 85-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Im weiteren Verlauf wurde er gegen ein Verkehrszeichen und letztlich gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Hierdurch wurde der Fahrzeugführer in seinem Daimler eingeklemmt. Er konnte von einem Ersthelfer befreit werden und wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Hier erlag er jedoch noch am Abend seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen und dauern aktuell noch an.

Durch die Kollision mit dem Brückenpfeiler wurde möglicherweise die Statik der Brücke beeinflusst. Bis zu einer abschließenden Prüfung durch einen Sachverständigen bleibt die Brücke deshalb vorsorglich für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell