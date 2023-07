Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: L600, schwerer Verkehrsunfall, PM Nr.2

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen kurz vor 17.00 Uhr ereignete sich auf der L600 zwischen Gaiberg und Leimen ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 85-jähriger Verkehrsteilnehmer war mit seinem Daimler-Benz, Typ C180, von Gaiberg in Richtung Leimen unterwegs und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der 85-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Im weiteren Verlauf wurde er gegen ein Verkehrszeichen und letztlich gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Hierdurch wurde der Fahrzeugführer in seinem Daimler eingeklemmt. Nachdem er von der Feuerwehr befreit werden konnte, wurde er schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Feuerwehren aus Leimen und Gaiberg waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften am Unfallort tätig. Durch die Kollision mit dem Brückenpfeiler wurde möglicherweise die Statik der Brücke beeinflusst. Bis zu einer abschließenden Prüfung durch einen Sachverständigen wird die Brücke deshalb vorsorglich für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt bleiben. Die L600 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme von ca. 17.00 Uhr - 21.15 Uhr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht.

