POL-MA: Mannheim: Exhibitionist festgenommen - bei Wohnungsdurchsuchung Kleinstmenge Betäubungsmittel gefunden

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 22.30 Uhr meldete sich eine 23-Jährige bei der Polizei mit der Bitte um Unterstützung. Beim Eintreffen einer Streife stellte sich heraus, dass die beiden geschädigten 23-jährigen Frauen auf dem Balkon gesessen hatten und ihnen hierbei im Fenster des Treppenhauses des gegenüberliegenden Anwesens in der Eichelsheimer Straße, ein Mann auffiel, welcher hinter dem Fenster stand, die beiden Frauen anstarrte und hierbei an seinem entblößten Glied manipulierte. Als die Person bemerkte, dass die beiden Frauen ihn gesehen hatten, zog er sich langsam aus dem Sichtbereich in das Treppenhaus zurück. Die beiden Frauen konnten den Mann beschreiben, sodass eine unmittelbar eingeleitete Nachbarschaftsbefragung die Polizisten direkt zu dem 31-jährigen Täter führte. Dieser war beim Erblicken der Beamten lediglich mit einem Bademantel bekleidet und wirkte stark nervös. Zudem konnte aus der Wohnung starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Im Rahmen einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung konnte eine Kleinmenge Cannabis aufgefunden werden, für die der Mann keine Besitzerlaubnis vorweisen konnte. Der 31-Jährige musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, sowie wegen der exhibitionistischer Handlung.

