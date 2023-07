Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einkäufe verladen vom LKW erfasst - Frau leicht verletzt

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag lud um kurz vor 13 Uhr eine 52-Jährige ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schwetzinger Straße in ihr Auto ein. Ein anliefernder LKW übersah beim Rangieren die Frau, streifte sie und schob sie gegen ihr Auto. Die 52-Jährige verletzte sich zum Glück nur leicht. Auch ein Einkaufwagen wurde gegen das Auto gedrückt und zerkratzte so die Stoßstange des Hyundais. Es entstand ein Schaden von knapp 500 Euro.

Gegen den 46-jährigen LKW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell