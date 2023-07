Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nächtlicher Badeausflug endet auf Polizeirevier

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 04.00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte den Beamten mit, dass derzeit mehrere Personen unbefugt in das Thermalbad in der Vangerowstraße eingedrungen seien und dort baden würden. Vor Ort gelangten die Beamten mit einem Berechtigten auf das Gelände und konnten nach kurzer fußläufiger Verfolgung in Richtung Zaun am Neckar eine 22-jährige Frau widerstandslos festnehmen. Ein weiterer 22-jähriger Begleiter konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ebenfalls widerstandslos festgenommen werden. Weiteren Personen des nächtlichen Badeausflugs gelang vorerst die Flucht. Bei der Absuche des Bades konnte jedoch eine Handtasche mit Dokumenten einer weiteren Person aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an und werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

