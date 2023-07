Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei ermittelt Dieb über Kopfhörer

Mannheim (ots)

Um kurz nach 8 Uhr meldete sich am Sonntag eine Frau aus Basel telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt um den Diebstahl ihrer Umhängetasche zu melden. Die 33-Jährige war wenige Stunden zuvor mit dem Zug aus Hannover angereist und währenddessen eingeschlafen, was der Dieb sich zu Nutze machte. Neben anderer Wertgegenstände hatten sich ihre In-Ear-Kopfhörer in der Tasche befunden, die sich nun in Mannheim-Tatersaal orten ließen. Ein Streifenwagen folgte den sich bewegenden Ortungspunkten wie ausgestreuten Brotkrumen. So konnte die Polizei nachvollziehen, dass der Dieb mit der Straßenbahnlinie 1 unterwegs war. An der Haltestelle Luzenberg konnte ein 24-jähriger, der mit der auffälligen, orangenen Umhängetasche der Frau unterwegs war, als Täter vorläufig festgenommen werden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und gelangte wegen Diebstahls zur Anzeige.

