POL-MA: Heidelberg: Seniorin beleidigte Familie und versprühte Pfefferspray in Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Am Samstag fiel gegen 17:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 24 eine 89-jährige Frau unangenehm auf, da sie immer wieder beleidigende und rechtspopulistische Äußerungen in Richtung einer vierköpfigen Familie tätigte. Ein 24-jähriger Mann, der in unmittelbarer Nähe zu der Seniorin saß, zeigte Zivilcourage und rügte die Frau für ihre Äußerungen. Diese fühlte sich durch die verbale Solidarisierung angegriffen, zog ein Pfefferspray aus ihrer Handtasche und drohte damit, es zu versprühen. Dies bemerkten auch andere Fahrgäste, darunter die Familie, und forderten die Frau auf, das zu unterlassen, auch weil sich Kleinkinder in der Bahn befanden. Trotzdem versprühte die Seniorin kurz vor Erreichen der Haltestelle Bethanienkrankenhaus das Tierabwehrspray, so dass mehrere Personen eine Atemwegreizung erlitten. An der Haltstelle stieg die 89-jährige aus, ebenso wie mehrere hustende Fahrgäste mit tränenden Augen. Die Seniorin wollte die Örtlichkeit verlassen, kam aber aus noch unbekanntem Grund zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die inzwischen verständigte Polizei begleitete sie in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Abklärung und stellte ihre Personalien fest. Wie viele Personen durch den Pfeffersprayangriff verletzt wurden, ist noch unklar.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die 89-Jährige ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

