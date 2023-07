Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Käfertal: Rote Ampel übersehen - mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots)

Bereits am Freitagvormittag, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der Waldstraße an der Kreuzunge Hessische Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der Autofahrer, der in Richtung Käfertal unterwegs war, übersah das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel was zur Folge hatte, dass er mit einer Straßenbahn zusammenstieß, die gerade die Kreuzung Waldstraße/Hessische Straße überfuhr. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt . Personen wurden hierbei nicht verletzt. Der Pkw wurde an der Front deformiert, wies eine Schadenshöhe von mehreren tausend Euro im vierstelligen Bereich auf. Die Straßenbahn wurde an der rechten Seite beschädigt und wies hierdurch einen Schaden von einem mittleren fünfstelligen Bereich auf.

Zur Ursache des Unfalls hat das Polizeirevier Sandhofen die Ermittlungen aufgenommen.

