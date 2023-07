Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Körperverletzung vor Diskothek - Zeugenaufruf

Weinheim (ots)

Am Sonntagmorgen um 02.20 Uhr erstattete ein 24-Jähriger beim Polizeirevier Weinheim Anzeige wegen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem jungen Mann vor einer Weinheimer Diskothek im Gewerbegebiet aus ins Gesicht, nachdem man zuvor in Streit geraten war. Der 24-Jährige fiel durch den Schlag in einen hinter ihm befindlichen Zaun und verletzte sich leicht. Der Täter, welcher in weiblicher Begleitung war, verließ hiernach in einem Taxi das Gewerbegebiet in unbekannte Richtung . Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, sich unter Tel: 06201-1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell