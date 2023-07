Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 27-Jähriger missachtet Rotlicht und baut Unfall

Mannheim (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt befuhr am Samstag gegen 15.00 Uhr die Dalbergstraße aus Fahrtrichtung Jungbusch kommend. Diese wollte bei Grünlicht weiter über die B 44/Luisenring in Richtung Kurpfalzkreisel fahren. Im Kreuzungsbereich Dalbergstraße / B 44 befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer den linken der beiden Abbiegefahrstreifen, um in Richtung Jungbuschbrücke zu fahren. Letztlich missachtet der der 27-Jährige das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur einer seitlichen Kollision des VW-Fahrers mit dem Streifenwagen. Bei der Unfallaufnahme konnte der Verursacher keinen Führerschein vorweisen. Ob der 27-Jährige tatsächlich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell