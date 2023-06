Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher steigen in zwei Objekte ein - Wer kann Hinweise geben?

Hagen (ots)

In der Nacht vom 22.06. auf den 23.06.2023 schlugen unbekannte Einbrecher an zwei Orten zu. Zwischen 20:15 Uhr und 06:40 Uhr drangen sie gewaltsam in ein Gebäude am Ringofen und an der Eckeseyer Straße. Die Vorgehensweise war derart ähnlich, dass die Kriminalpolizei von denselben Tätern ausgeht. In einem Fall entkamen die Einbrecher nach mehrstündigem Aufenthalt mit Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Insbesondere Beobachtungen zu Kleintransportern (deren Kennzeichen und Fluchtrichtung), komplett schwarz bekleideten Personen mit Handschuhen und Sturmmaske sind von Bedeutung. In der Nacht regnete es stark. Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

