Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Einbruch in Kindergarten

Ötigheim (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen drangen bislang Unbekannte gewaltsam in die Räume eines Kindergartens in der Händelstraße ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster und eine Türe auf und durchwühlten anschließend das Büro nach Bargeld. In den Räumlichkeiten konnte ein kleinerer Geldbetrag aufgefunden werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeipostens Bietigheim dauern an. /vo

