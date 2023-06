Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter späht PIN aus - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Eine 84-jährige Hagenerin wurde bereits am 5. November 2022 in der Bank von dem unbekannten Tatverdächtigen beobachtet. Dieser spähte offenbar die PIN ihrer Bankkarte aus. Im Anschluss wurde vermutlich gezielt das Portemonnaie der Frau in einem Supermarkt entwendet und danach Abbuchungen am Geldautomaten der Sparkasse in Hagen vorgenommen.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto:

https://polizei.nrw/fahndung/108875

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell