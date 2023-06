Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub auf Supermarkt am Remberg - Hubschrauber zur Fahndung nach flüchtigem Täter eingesetzt

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter forderte am frühen Dienstagmorgen (27.06.2023) unter Vorhalt einer Machete zwei Mitarbeiter eines Supermarktes am Remberg zur Herausgabe von Bargeld auf und flüchtete anschließend. Gegen 05.15 Uhr stellte ein 34-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes an der Eppenhauser Straße Blumen vor die Tür. Dabei kam der unbekannte Täter auf ihn zu, hielt eine Machete in der Hand und forderte den 34-Jährigen dazu auf den Tresor des Geschäftes zu öffnen und das darin befindliche Bargeld auszuhändigen. Auf dem Weg zum Büro des Supermarktes forderte der Täter noch eine weitere Mitarbeiterin dazu auf, ihm und dem 34-Jährigen zu folgen. Nachdem der Unbekannte einen hohen dreistelligen Geldbetrag in eine graue Tasche steckte, flüchtete er in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Die beiden Mitarbeiter sagten, dass der Täter circa 35 Jahre alt und etwa 175 cm groß war. Er war schlank und mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Über seine Nase und seinem Mund trug er eine dunkle Bedeckung. Die beiden Mitarbeiter wurden bei der Tat nicht verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des schweren Raubes übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

