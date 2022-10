Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstifter beschädigt Auto

Erfurt (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Sonntagmorgen in die August-Röbling-Straße aus. Ein Fahrradfahrer hatte gegen 05:15 Uhr auf einem Parkplatz Feuer wahrgenommen und den Notruf gewählt. Ein Renault Kadjar war von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Polizeibeamte versuchten vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mit einem Pulverlöscher zu ersticken, konnten aber einen Schwelbrand im Inneren des Wagens nicht verhindern. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. (JN)

