Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren an der Aach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33

Beuren an der Aach, B33 (ots)

Am Montagabend ist es auf der Bundestraße 33 bei Beuren an der Aach zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 44-jähriger VW Passat-Fahrer war auf der rechten Fahrspur der B33 von der Anschlussstelle Steißlingen in Richtung Beuren an der Aach unterwegs. Dabei kam der Mann mit seinem Wagen nach links und streifte die dortige Schutzplanke. In der Folge lenkte der 44-Jährige nach rechts und kollidierte mit dem Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Audis. Verletzt wurde niemand. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro, am Audi in Höhe von rund 5.000 Euro.

