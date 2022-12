POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Tägermoosstraße

Tuttlingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist ein Restmüllcontainer an einer Werkstatt in der Kammerhalde in Brand geraten. Der Inhaber der Werkstatt hatte am Tag zuvor Asche eines Ofens in dem Restmüllbehälter entsorgt. Die noch nicht vollständig erloschene Asche setzte dann im Laufe der Nacht auf Dienstag den Restmüllcontainer in Brand, der ...

mehr