HZA-HN: Bundesweite Schwerpunktaktion gegen Schwarzarbeit/Zoll nimmt Baubranche ins Visier

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Tauberbischofsheim

Vorgestern hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion Baustellen kontrolliert. Ziel der Überprüfungen war die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sog. Leistungsbetrug.

"Vom Hauptzollamt Heilbronn waren 51 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz, die 19 Objekte in unserem gesamten Zuständigkeitsbereich überprüften," so Thomas Wahl, Sachgebietsleiter der FKS beim Hauptzollamt Heilbronn. Bei der Prüfaktion wurden 138 Personen zu Ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt.

An die durchgeführten Prüfungen schließen sich in mindestens 17 Fällen umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Hierbei stehen die Zoll-Ermittler in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Der Zoll legt bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit besonderes Augenmerk auf das Baugewerbe. Immer wieder werden hier Verstöße in den unterschiedlichsten Manipulations- und Begehungsformen festgestellt.

Zusatzinformation:

Die FKS führt ganzjährig regelmäßig Schwerpunktprüfungen in verschiedenen Branchen sowohl bundesweit als auch regional mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

