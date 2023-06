Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Kopfverletzungen erlitt am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr eine 73 Jahre alte Radfahrerin, als sie in der Kronauer Hauptstraße an einem geparkten Fahrzeug einer 55-Jährigen vorbeifahren wollte und im selben Moment die Tür geöffnet wurde. In der Folge stürzte die 73-jährige Radfahrerin zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sigrid Lässig, Pressestelle

