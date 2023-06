Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zweier Radfahrer auf dem Universitätscampus

Karlsruhe (ots)

Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind die Bilanz einer Kollision zweier Radfahrer am Freitagmorgen auf dem Campus der Technischen Universität Karlsruhe.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 19-jähriger Rennradfahrer gegen 09:55 Uhr auf der Engesserstraße von der Bibliothek der Universität kommend in Richtung Westen. Als der junge Mann nach links in die Rudolf-Plank-Straße einbiegen wollte, übersah er offenbar eine ihm entgegenkommende 22-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten waren zum Unfallzeitpunkt wohl mit überhöhter Geschwindigkeit in dem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. An den Fahrrädern entstanden jeweils Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

