Heidelberg (ots) - Am Freitag wurden zwischen 18 Uhr und 24 Uhr im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft "Sicher in Heidelberg" Jugendschutzkontrollen durchgeführt und zugleich die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen überwacht. Zu Beginn des Einsatzes ging es zunächst um ein aktives Herantreten an die ...

mehr