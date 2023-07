Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer beraubt - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag fuhr um kurz nach 20 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem E-Bike auf der Südtangente in Richtung Schloss. An der Unterführung der Bahngleise sah er zwei Männer auf dem Radweg, weshalb er seine Fahrt verlangsamte. Als er an einem der Männer vorbeifuhr, trat dieser gegen das Fahrrad, so dass der 22-Jährige das Gleichgewicht verlor. Als der junge Mann von diesem Täter weiter angegangen wurde, floh er in Richtung des Treppenaufgangs. Allerdings holte ihn der Angreifer dort ein und besprühte ihn mit Pfefferspray, weshalb er seinen umgehängten Rucksack fallen ließ. Der Täter nahm den Rucksack an sich und entfernte sich in Richtung Bahnhof. Sein Komplize, der sich bis dato passiv verhalten hatte, stahl das E-Bike und fuhr auf diesem in Richtung Schwimmbad davon.

Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes ein.

Bei dem Rad handelte es sich um ein gebrauchtes schwarzes Herren-E-Bike der Marke Prophete, Typ Graveler, mit schwarzer Lackierung. Der Wert wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.

Der Haupttäter wird als 35-39 Jahre alt, 190 cm groß und mit Glatze beschrieben. Er trug ein grünes Oberteil. Vom zweiten Täter, der ungefähr im gleichen Alter gewesen sein soll, ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Sonnenbrille trug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell