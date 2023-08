POL-KLE: Straelen - 38-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Emmerich am Rhein / Krefeld (ots) - Nachdem bei der Polizei Siegen am Montag (14.08.2023) Hinweise zu einer vermissten und möglicherweise verletzten Frau eingingen (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5580076), wurde am Morgen in Emmerich eine weibliche Leiche aufgefunden. Ersten ...

mehr