Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: And the winner is: Lauter! Stärker! #aktivgegenHassundHetze - der Videoclip der Task Force gegen Hass und Hetze des LKA BW gewinnt Gold

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Als am Abend des 23. März 2023 Mitarbeitende des Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) und der Staatsanwaltschaft Stuttgart das Kino Atelier am Bollwerk in Stuttgart betreten, geht es nicht um Aufklärung eines brisanten Kriminalfalls. An diesem Abend steht die Verleihung der Gewinnerawards des Spotlight-Festivals der Bewegtbildkommunikation an. Es ist weltweit einer der wichtigsten Wettbewerbe der Werbeszene.

Doch der Reihe nach: Die Task Force gegen Hass und Hetze nimmt vor einem Jahr ihre Arbeit beim LKA BW auf. Im Auftrag der Landesregierung soll sie Bedrohungen im Netz erkennen, Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung ergreifen und die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer stärken.

Mittlerweile hat die Task Force rund 50 Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht. Hierzu gehören beispielsweise Fortbildungen für Polizistinnen und Polizisten, um Hasskriminalität professionell begegnen und erfolgreich gegen Haterinnen und Hater vorzugehen. Ferner entwickelt die Task Force gemeinsam mit ihren Partnern aus den Bereichen Justiz, Bildung und Opferschutz konkrete Hilfestellungen für Betroffene von Hatespeech. Die Website www.initiative-toleranz-im-netz.de bündelt Meldestellen, Hilfsangebote und Bildungsformate. Um eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen, hat die Task Force zusammen mit der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des LKA BW die Videoreihe "Lauter! Stärker! #aktivgegenhassundhetze" auf den Weg gebracht.

Die Hauptdarstellerin des LKA-Clips ist selbst Betroffene von Hatespeech und zeigt auf, wie Betroffene dagegen vorgehen können. Nach kurzer Zeit erreichen die Clips über eine halbe Million Menschen. Grund genug, um sich mit dieser Eigenproduktion beim Spotlight-Festival zu bewerben. Als die Verleihung beginnt, stellt sich das Team des LKA BW auf einen unterhaltsamen Abend mit Popcorn im Kinosessel ein. Moderator Dr. Bernd Graff von der Süddeutschen Zeitung führt flott durch das Programm, interviewt die Preisträgerinnen und Preisträger und stellt die Gewinnerclips vor.

Die Spannung steigt, als Dr. Graff die Gewinner des Publikums Awards verkündet. In der Rubrik Professionals, in der Kategorie Social Impact gewinnt der Clip "The Voice" den Bronze-Award. Silber geht an einen Werbeclip der SOS-Kinderdörfer. Plötzlich sieht das Team des LKA BW das ihr Clip auf der Leinwand erscheint. Die Überraschung und die Freude sind unbeschreiblich: Der Clip des LKA BW hat Gold abgeräumt. Beherzt springt Markus Schüttler von der Task Force auf die Bühne und improvisiert eine Laudatio. Schüttler hat selbst im Clip mitgewirkt und betont stolz und ergriffen gleichermaßen, dass die Konkurrenz groß war und dieses Projekt ohne zusätzliches Budget, aber mit viel Herzblut umgesetzt wurde. Er hat eine unmissverständliche Botschaft: "Du bist nicht allein. Wende dich an deine Polizei. Wer Hasskommentare erfährt, ist nicht schuld. Zivilcourage ist auch im Netz wichtig, steht einander bei, seid lauter und stärker als der Hass."

Kurzum: Ein außergewöhnliches Projekt erhält genau von der Zielgruppe Zuspruch, an die es sich richtet: dem Publikum. Für die Task Force gegen Hass und Hetze ist der Preis Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Mit viel Herzblut, Engagement und Kreativität.

Hintergrundinformation:

Das Spotlight-Festival zählt neben Cannes Lions, New York Festivals, Eurobest und dem ADC-Wettbewerb zu den weltweit wichtigsten Kreativwettbewerben. Das Festival ist einzigartig in Europa: Die Besonderheit des Wettbewerbs liegt in der parallel erfolgenden Bewertung durch die hochkarätige Fachjury und einer großen Publikumsjury. Spotlight ist das größte und bedeutendste Festival für professionelle Bewegtbildkommunikation im deutschsprachigen Raum. Es ist Medien- und Kulturevent in einem und eines der wichtigsten Begegnungsfelder der deutschsprachigen Kreativszene.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell