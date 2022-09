Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Flucht vor der Polizei endet in der Zevener Innenstadt ++ Taschendiebstahl im Discounter ++ Mülltonnen geklaut ++ Betrügerische Handwerker verlangen zu viel Geld ++

Flucht vor der Polizei endet in der Zevener Innenstadt

Selsingen/Zeven. Bei ihrer Flucht vor der Polizei sind zwei noch unbekannte Männer in der Nacht zum Mittwoch in der Zevener Innenstadt mit ihrem Fluchtfahrzeug verunglückt. Einer zivilen Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei war der silberne BMW-Kombi mit Hamburger Kennzeichen gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Hauptstraße aufgefallen. Als die Beamten die Insassen kontrollieren wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas. Er fuhr auf die Bundesstraße 71 und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Zeven. Mit knapp 200 Stundenkilometern raste das Duo über die Bundesstraße bis in die Zevener Innenstadt. In der Kivinanstraße fand die Flucht ein Ende. Im Einmündungsbereich zur Labesstraße kollidierte der BMW mit einer Straßenlaterne. Unweit davon wurde der Wagen von den Tätern auf einer Rasenfläche in Höhe der Straße Auf dem Berge total beschädigt zurückgelassen. Von den Insassen fehlte jede Spur. Auch eine Sofortfahndung nach den Männern verlief ohne Erfolg. Bei ersten Ermittlung stellte sich heraus, dass an dem unfallbeschädigten BMW gefälschte Kennzeichendubletten angebracht waren. Das Motiv für die Flucht der Männer ist noch unklar. Die Zevener Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 04281/9306-0 um Hinweise.

Taschendiebstahl im Discounter

Visselhövede. Ein 72-jähriger Mann ist am Montagvormittag in einem Discounter an der Soltauer Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während er im Geschäft mit dem Einkauf beschäftigt war, holten die Täter unbemerkt sein Portemonnaie mit Bargeld, Personalausweis, Führerschein und Bankkarten aus seiner Jackentasche. Die Polizei geht von einem Schaden von über zweihundert Euro aus.

Mülltonnen geklaut

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Birkenweg zwei graue Mülltonnen geklaut. Die Eigentümer hatten die Behälter gegen 23 Uhr zur Leerung an die Straße gestellt. Morgens um 4 Uhr waren sie nicht mehr da. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund dreihundert Euro.

Betrügerische Handwerker verlangen zu viel Geld

Sittensen. Betrügerische Handwerker haben am Montag einen 71-jährigen Mann um mehr als eintausend Euro erleichtert. Die drei Täter hatten dem Senioren angeboten, eine marode Dachrinne an dessen Haus für etwa 130 Euro zu reparieren. Im Anschluss an die unsachgemäße Instandsetzung forderten die Männer von dem Auftraggeber plötzlich 2.900 Euro. Unter Druck einigten sich beide Parteien dann auf einen Endpreis von 2.000 Euro. Der Geschädigte hob 1.500 Euro von seiner Bank ab und übergab die Summe auf dem Parkplatz. Die noch ausstehende Forderung sollte später überwiesen werden. Stattdessen wandte sich der 71-Jährige an die Polizei und erstattete eine Strafanzeige.

Erpresserische E-Mail

Selsingen. Unbekannte Täter haben am Montag versucht, mit einer erpresserischen E-Mail an das Geld einer 61-jährigen Frau zu kommen. In dem elektronischen Schreiben gaben die Unbekannten an, kompromittierende Aufnahmen von der Frau zu besitzen. Um zu verhindern, dass die Erpresser sie an die Kontakte der 61-Jährigen weiterleiten, sollte sie 1.450 Dollar in Bitcoins überweisen. Die Frau ließ sich von der Drohung nicht einschüchtern. Sie zahlte nicht und erstattete eine Strafanzeige.

Vandalismus auf dem Sportplatz

Anderlingen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes habe Unbekannte auf dem Sportplatz des SV Anderlingen an der Waldstraße ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie zerschnitten ein Tornetz. Die Polizei geht von einem Schaden von zweihundert Euro aus. Hinweise zur Ermittlung der Vandalen erbitten die Beamten die Selsinger Polizei unter Telefon 04284/927550.

