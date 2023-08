Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unvermittelt zugeschlagen

Lahr (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend selbständig auf dem Polizeirevier Lahr erschienen und bat um Hilfe. Laut seinen Angaben hätte er zu viel Kokain und Alkohol konsumiert, was in ihm negative Gedanken erzeugt hätte. Eine Streifenbesatzung fuhr im Anschluss mit dem Heranwachsenden zum Ortenau Klinikum Lahr. Dort versetzte er einem Beamten unvermittelt zwei Schläge in dessen Gesicht und gegen den Kopf. Der 20-Jährige wurde daraufhin überwältigt, fixiert und mit angelegten Handschließen zu einer Fachklinik gebracht. Auch dort versuchte er in Richtung des Personals und einem weiteren Beamten zu treten beziehungsweise zu schlagen. Gegen den jungen Mann wurden unter anderem Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/wo

