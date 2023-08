POL-OG: Rastatt - Smartphone-Betrug aufgeflogen

Lahr (ots) - Weil ein Mann in zwei noch unklaren und mutmaßlichen Unfällen oder anderen Sturzgeschehen im Lahrer Klinikum behandelt wird, sind die Unfallermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. So soll der 67-Jährige am vergangenen Dienstag gegen 17:50 Uhr gestürzt neben seinem Fahrrad in der Lammstraße aufgefunden worden und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden sein. ...

