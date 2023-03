Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch - Bewohner war nur kurz nicht da

Engelskirchen (ots)

In der Goethestraße in Ründeroth sind Unbekannte am Sonntag (5. März) in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben mehrere Schmuckstücke gestohlen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 17:45 Uhr und 19 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür des Hauses auf. Erstmal im Haus hatten sie es auf die Schränke im Wohnzimmer, Esszimmer und in den Schlafräumen abgesehen. Sie stahlen mehrere Schmuckstücke und flüchteten anschließend unbemerkt. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

